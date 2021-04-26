«Сейчас уже можно»: Ксения Бородина рассекретила архивное видео с участием младшей дочери Теоны

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина решилась обнародовать видео, которые были сделаны, когда ее дочка Теона была совсем крошкой.

В сторис Instagram звездная мама опубликовала несколько забавных кадров, на которых Теона предстала в грудном возрасте. Девочка уже тогда была невероятно милой и веселой. Теона радостно поддерживала желание мамы поиграть с ней и давала позитивную реакцию.

«Тогда не делилась всеми этими видео. Сейчас уже можно», — написала Ксения Бородина.

Кстати, перед тем, как публиковать видео, Ксения разместила архивное фото дочери, предложив подписчикам угадать, кто — Маруся или Теона — изображены на снимке. Подавляющее большинство поклонников узнали Теону.

Девочка, кстати, почти не изменилась. У нее довольно яркая внешность и выразительные глаза, так что перепутать Теону с кем-либо просто невозможно.

Стоит отметить, что Ксения Бородина — строгая и требовательная мама, но при этом всегда готова поощрить дочерей за их успехи. А еще звезда прививает наследницам хороший вкус, одевая их в исключительно модные наряды.

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