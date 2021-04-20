«Давно сидящая без приличной работы»: Ксения Бородина ответила на обвинения Виктории Бони

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня на днях заявила, что Ксения Бородина может стать серьезным препятствием для ее карьеры. По словам Бони, Бородина будет сильно против, если Виктории предложат стать соведущей «Дома-2» вместо покинувшей проект Ольги Бузовой. Боня намекнула на завистливый нрав Бородиной, заявив, что та не может радоваться чужим успехам.

Ведущая «Дома-2» этот выпад светской львицы в свой адрес не простила. В сторис Instagram Ксения Бородина уделила внимание Боне, назвав ее «субстанцией» и никому не интересной дамой, которая пиарится за ее счет.

«Старая гвардия, давно сидящая без приличной работы. Решила пропиариться, и, как всегда, на моем имени», — отреагировала телеведущая.

Ксения Бородина также сделала акцент на том, что если бы Виктория Боня была бы интересной личностью, то ее пригласили бы на проект. И личные отношения с кем бы то ни было тут совершенно не при чем.

«А если субстанция настолько облучена 5G, что ей для упоминания в СМИ обязательно нужно упомянуть мое имя в нелицеприятном контексте, значит, уровень не тот», — резко ответила Ксения Бородина.

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