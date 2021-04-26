«Какая же красивая»: невестка Валерии в мини-платье с перьями устроила горячие танцы на семейном празднике

Лиана Шульгина побывала на вечеринке в честь 18-летия сестры. Примечательно, что на мероприятии оказалась и ее свекровь Валерия с Иосифом Пригожиным.

Валерия гордится тем, что вырастила троих детей. В прошлом году свадьбу сыграл ее младший сын Арсений Шульгин. Он взял в жены свою избранницу Лиану, которая вскоре подарила ему дочку Селин. Артистка теперь с радостью выполняет роль бабушки и навещает внучку. Более того, она подружилась с новыми родственниками. По всей видимости, певица тепло относится и к маме Лианы, и к ее близким.

На днях сестра новоиспеченной невестки Валерии устроила вечеринку в честь своего 18-летия. Маргарита позвала гостей, заказала многоярусный торт и организовала банкет с песнями и танцами. Арсений Шульгин сопровождал свою супругу. Девушка смогла побыть без ребенка и развеяться. Она принарядилась в алое мини-платье с перьями, подчеркнувшее ее стройную фигуру.

«Какая же красивая», — восхитилась ей подруга.

Невестка Валерии устроила танцы. Она была рада за свою сестру.

«Зайка, твой день — прекрасен! Очень-очень люблю!» — заявила она.

А вот Арсений решил подшутить над женой. «Ты же мать», — написал он под видео с танцами.

К слову, за столом сидели и Валерия с Иосифом Пригожиным, они произнесли теплые слова в честь именинницы. Также на празднике появилась и дочка Пригожина, Лиза, с которой он хорошо общается, и Анна Шульгина — наследница Валерии и сестра Арсения.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие также восхитились тем, как быстро Лиана вернулась в форму после родов. «Как же повезло Арсению с такой женой! Лиана, вы точно были беременны и рожали пару месяцев назад?», «Шикарная. По сторис прям видно, насколько вы все дружные», «Какая же ты шикарная», — прокомментировали пост подписчики.

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