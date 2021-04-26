«Сколько же тепла»: Валерий Меладзе поделился нежным снимком, на котором держит в своей ладони крохотную ручки дочки

Известный вокалист недавно в шестой раз стал папой.

55-летний Валерий Меладзе в середине апреля вновь стал папой. Супруга музыканта Альбина Джанабаева подарила ему дочку, которая стала шестым по счету ребенком Меладзе.

Маленькая девочка сразу же завладела сердцем своего именитого папы. Валерий Меладзе дал понять, что готов растаять от любви и нежности при одном взгляде на новорожденную крошку. Вокалист поделился на своей страничке в Instagram невероятно красивым и полным трепета снимком — в кадре он держит в своей большой ладони крохотную ручку дочери.

«Сколько же тепла и счастья дает мне прикосновение этой маленькой ладошки», — подписал кадр счастливый молодой отец.

На снимке видно, что малышка одета в красивый боди пудрового оттенка с цветочным принтом.

Поклонники Валерия Меладзе признались, что не смогли сдержать слез умиления, глядя на это фото.

«Вы заставили меня прослезиться. А я думала, я более строгая. Как же повезло малышке с родителями, просто вы заново покорили мое сердце. Счастья вам и вашей семье, прекрасный папа, муж и артист», «Как же это мило, Валерий», «Конечно! Верим! Ладошка лапочки-дочки», — высказываются в Сети.

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