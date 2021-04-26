«Это был мой лучший друг»: участник в маске Ламы посвятил свое выступление во втором полуфинале шоу Носорогу

Участник в костюме Ламы вышел на сцену во втором полуфинале шоу «Маска» телеканала НТВ, состоявшегося в минувшее воскресенье, 25 апреля, в печальном настроении. На это тут же обратили внимание судьи проекта.
«Лама очень грустный. Лама печалится по Носорогу. На прошлой неделе Носорог ушел из шоу, а это был мой лучший друг», — объяснил причину своего плохого настроения вокалист.
Председатель судейской коллегии шоу «Маска» Филипп Киркоров вспомнил, что он видел, как Лама и Носорог плакали за кулисами.
«Этот был на разрыв финал. Слова Носорога нас тронули, и миллионы телезрителей, которые видели слезы этого артиста, не могли остаться равнодушными. Это был разрыв. Лама, мы тебя понимаем», — сказал Филипп Киркоров.
Лама попросил жюри и публику в зале поаплодировать Носорогу и передать ему привет. Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров тут же заявил, что все очень любят Носорога и помнят его шикарные номера.
«А я хочу посвятить свое сегодняшнее выступление Носорогу», — сказал Лама.
Напомним, Носорога разоблачили в первом полуфинале «Маски», во втором жюри увидели, кто в костюме Неваляшки.
В следующее воскресенье НТВ покажет финал «Маски», в который вышли четыре участника – Змея, Заяц, Крокодил и Лама.