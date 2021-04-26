«Я прошла этот путь»: Макеева рассказала, что испытывала на съемках шоу «Точь-в-точь»

На Первом канале завершился пятый сезон проекта «Точь-в-точь». Победительницей его стала Анастасия Спиридонова. А второе место, уступив всего два балла, заняла актриса Анастасия Макеева. В своем Instagram она поделилась эмоциями и рассказала, через что ей пришлось пройти в период съемок.

«Счастье, что я прошла этот путь. Это было так сложно, что я никогда не забуду и срыва голоса, и попу в шишках от уколов, и судорожные ночные танцы в бреду, и тремор в руках перед образом Л. М. Гурченко», — написала Макеева.

Также актриса поблагодарила своих близких, жениха Романа и зрителей.

Фанаты засыпали ее теплыми комментариями.

«Вы так талантливы, вы бесконечно трудолюбивы! Все шоу Вы отработали на 100 процентов! Лучшая! Мое восхищение безгранично!» — писали пользователи Сети.

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