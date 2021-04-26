«Ножки-окорочки»: Каменских не скрыла располневшего бедра, позируя в парео и бра оттенка кэмел

Анастасия Каменских, в отличие от многих отечественных звезд, которые отправились в этом сезоне на Мальдивы, предпочла более экзотичный отдых. Вместе с мужем Потапом она засветилась в Мексике, где бывает довольно часто.

Естественно, что личный блог знойной брюнетки во время ее отпуска заполнился многочисленными снимками в пляжных нарядах. Один из последних сейчас бурно обсуждается в Сети.

Девушка примерила бра оттенка кэмел, а также цветастое парео на бедрах. А вот, что скрывается под ним осталось для публики неизвестным. Фолловеры предположили, что их любимица обошлась без белья.

«Счастливые трусов не надевают», «А что по белью?», «А где Трусов?», «Без трусиков?» — можно увидеть в комментариях Instagram звезды.

Нашлось немало пользователей Сети, которые заметили, что Настя вновь пополнела. «Что-то поправилась походу, но все равно нормас», «Ножки толстые», «Ох, эти ляхи непобедимые», «Ножки-окорочки», — написали они.

Тем не менее, восторженных отзывов об образе Каменских в ее аккаунте оказалось все-таки на порядок больше. «Ножки-вкусняшки», «Настя, какая вы красивая», «Наверняка вы знаете какой-то секрет красоты и совершенства, иначе как объяснить вашу чудесную привлекательность?», «Идеальная», «Такая хорошенькая», «Для меня идеал фигуры именно такой», «Ну очень красивая», «Самая жаркая женщина на свете», — отметились почитатели певицы.

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