«Если только за 10 миллионов»: Леонид Ярмольник отказываться продавать раритетный автомобиль

Актер и телеведущий передумал расставаться со своей «Победой».

В это воскресенье, 25 апреля, в Москве состоялась церемония вручения престижной кинопремии «Ника». В числе гостей мероприятия был замечен актер и телеведущий Леонид Ярмольник.

Он прокомментировал свое намерение избавиться от раритетной «Победы», которая сейчас находится в его собственности. Ранее озвучивалось, что Ярмольник намерен продать ее за три миллиона рублей. Но как выяснилось, концепция поменялась. Леонид Ярмольник передумал продавать автомобиль.

«Если только за 10 миллионов, а деньги лучше всего сейчас вкладывать в матрас. Время сейчас такое, что не знаешь, во что вкладывать», — поделился Леонид Ярмольник.

Кстати, Леонид Ярмольник является обладателем премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Трудно быть богом».

«Получаешь «Нику», но на следующее утро забываешь об этом и нужно работать дальше», — сформулировал свое отношение к премии шоумен.

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