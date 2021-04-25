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«Ах, Тимур, шалун, все ты знаешь»: на шоу «Маска» разоблачили Крокодила Гену

Председатель судейской коллегии Филипп Киркоров первым узнал гостя по характерной манере.

«Ах, Тимур, шалун, все ты знаешь»: на шоу «Маска» разоблачили Крокодила Гену
Жюри шоу «Маска» разоблачило Крокодила Гену. Фото: телеканал НТВ

Во втором полуфинале шоу «Маска» телеканала НТВ поклонников проекта и его судий ждал сюрприз в виде гостей  – участников в костюмах Крокодила Гены и Мишки.

Открыл выпуск Крокодил Гена, исполнивший хит «До свидания, мама», и тут же был разоблачен. В костюме героя, придуманного писателем Эдуардом Успенским, оказался певец Сергей Пенкин.

Первым его узнал председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

«У него особая манера – он вышел, и сразу стало понятно, что это Пенкин», — отметил Филипп Киркоров.

Крокодил Гена снимает маску
Крокодил Гена снимает маску. Фото: кадр передачи

Тимур Родригез же заявил, что узнал Сергея Пенкина по характерному смеху.

«Ах, Тимур, шалун, все ты знаешь», — сказал Сергей Пенкин, сняв маску Крокодила Гены.

Тимур Родригез рассыпался в комплиментах вокалисту.

В маске Крокодила Гены – Сергей Пенкин
В маске Крокодила Гены – Сергей Пенкин. Фото: кадр передачи

«Сергей Пенкин – абсолютно гениальный человек, посмотрите его выступления», — сказал Тимур Родригез.

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