«Слезы Носорога у меня до сих пор перед глазами стоят»: Киркоров эмоционально переживает каждое разоблачение на «Маске»

Самый охраняемый проект телеканала НТВ – шоу «Маска» приближается к развязке. В это воскресенье, 25 апреля, в эфир вышел одиннадцатый по счету, полуфинальный выпуск. До него дошли пять участников. И чем меньше героев остается в проекте, тем жюри сложнее принимать решения.

«Сегодня будем жестить, потому что мы все сегодня будем вынуждены резать по живому, как никогда, — сказал, открывая шоу, Филипп Киркоров. — Честно говоря, после прошлого выпуска я с инфарктом уехал домой».

Председатель судейской коллегии добавил, что ему было очень тяжело смотреть на слезы Носорога – Кирилла Туриченко. Тот, напомним, расчувствовался, покидая шоу «Маска».

«Я вам всем желаю сил, — обратился к судьям проекта Киркоров. – Выдержки и здоровья нашим участникам, которые там так волнуются, потому что они в шаге от суперфинала. Каждый из них достоин победы. Каждый – невероятный артист. Слезы Носорога у меня до сих пор перед глазами стоят с прошлого выпуска».

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