С лепетками роз: обнаженная Боня позировала в ванне

Виктория Боня примкнула к списку российских звезд, отдыхающих в эти дни на Мальдивах. Только пока Яна Рудковская, семья Пресняковых, Клава Кока наслаждаются теплым океаном и горячим песком, Вика решила позировать в ванне.

В своем Instagram она поделилась снимками, на которых запечатлелась обнаженной, прикрыв грудь руками. Боня расположилась в ванне с пеной и лепестками красных роз и порассуждала о женской силе.

«Один из самых важных и главных параметров – это принятие своего тела. Тело = храм. Я к своему телу отношусь именно так», — написала Боня.

Фанаты засыпали ее комплиментами.

«Какая ты классная! Викуля, красотка, обожаю! Богиня!», — писали пользователи Сети.

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