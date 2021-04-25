«Мне стыдно за пожилую женщину»: Марина Зудина отреагировала на откровения Елены Прокловой

Вдова Олега Табакова Марина Зудина опубликовала в Instagram пост, которым поздравила подписчиков с Вербным воскресеньем.

«Всем доброго воскресного дня! С Вербным воскресеньем! Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю», — написала актриса.

Преданные поклонники Марины Зудиной сразу же расшифровали главный посыл ее публикации. Они поняли, что та имеет в виду откровения Елены Прокловой программе телеканала НТВ «Секрет на миллион», бросившие тень на покойного Олега Табакова.

«Всякому воздается за его поведение, эта женщина и так больна (не хочу даже ее имя произносить) и дальше продолжает бога гневить. Мира вам и добра. Все хорошо, и будет еще лучше», — поддержала Марину Зудина поклонница.

Вдова Табакова ответила, что 67-летняя Елена Проклова таким образом пытается привлечь внимание к своей персоне.

«Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание. Пусть Господь простит ее», — написала Марина Зудина в комментариях.

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