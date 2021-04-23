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Естественная красота: 55-летняя Марина Зудина предстала без макияжа и прически

Актриса показала, как готовилась к выходу на красную дорожку ММКФ.

Естественная красота: 55-летняя Марина Зудина предстала без макияжа и прически
Марина Зудина. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

Актриса Марина Зудина, как и полагается звезде, предстала во всем блеске на красной дорожке Московского кинофестиваля, открывшегося накануне, 22 апреля в столице.

А перед тем, как выйти на публику и позировать нескольким десяткам камер, Марина Зудина некоторое время провела в салоне, где ей делали укладку и макияж.

Моментом, запечатлевшим ее еще до преображения, актриса поделилась в сторис Instagram. В кадре Марина Зудина предстала без макияжа и окончательной прически.

Стоит отметить, что безупречная внешность Марины и ее идеальные черты лица позволяют ей вести себя так смело и демонстрировать природную красоту.

Марина Зудина без макияжа
Марина Зудина в момент подготовки к появлению на красной дорожке. Фото: instagram.com/marinazudina_official/

Напомним, 55-летняя актриса уже не впервые делится честным фото без мейкапа. Некоторое время назад в свой выходной день Марина Зудина вышла в кафе выпить чашечку кофе, макияж ради этого события звезда наносить не стала. Она сделала селфи и поделилась им в Instagram.

Что же касается образа Марины Зудиной на открытии ММКФ, то он разочаровал стилиста.

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