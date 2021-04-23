Естественная красота: 55-летняя Марина Зудина предстала без макияжа и прически

Актриса показала, как готовилась к выходу на красную дорожку ММКФ.

Актриса Марина Зудина, как и полагается звезде, предстала во всем блеске на красной дорожке Московского кинофестиваля, открывшегося накануне, 22 апреля в столице.

А перед тем, как выйти на публику и позировать нескольким десяткам камер, Марина Зудина некоторое время провела в салоне, где ей делали укладку и макияж.

Моментом, запечатлевшим ее еще до преображения, актриса поделилась в сторис Instagram. В кадре Марина Зудина предстала без макияжа и окончательной прически.

Стоит отметить, что безупречная внешность Марины и ее идеальные черты лица позволяют ей вести себя так смело и демонстрировать природную красоту.

Напомним, 55-летняя актриса уже не впервые делится честным фото без мейкапа. Некоторое время назад в свой выходной день Марина Зудина вышла в кафе выпить чашечку кофе, макияж ради этого события звезда наносить не стала. Она сделала селфи и поделилась им в Instagram.

больше по теме Марина Зудина в пальто с лавандовыми вставками вышла на красную дорожку ММКФ Дизайнер Ксения Князева не очень поняла, почему актриса выбрала такой странный образ.

Что же касается образа Марины Зудиной на открытии ММКФ, то он разочаровал стилиста.

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