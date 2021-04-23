Естественная красота: 55-летняя Марина Зудина предстала без макияжа и прически

Актриса Марина Зудина, как и полагается звезде, предстала во всем блеске на красной дорожке Московского кинофестиваля, открывшегося накануне, 22 апреля в столице.
А перед тем, как выйти на публику и позировать нескольким десяткам камер, Марина Зудина некоторое время провела в салоне, где ей делали укладку и макияж.
Моментом, запечатлевшим ее еще до преображения, актриса поделилась в сторис Instagram. В кадре Марина Зудина предстала без макияжа и окончательной прически.
Стоит отметить, что безупречная внешность Марины и ее идеальные черты лица позволяют ей вести себя так смело и демонстрировать природную красоту.
Напомним, 55-летняя актриса уже не впервые делится честным фото без мейкапа. Некоторое время назад в свой выходной день Марина Зудина вышла в кафе выпить чашечку кофе, макияж ради этого события звезда наносить не стала. Она сделала селфи и поделилась им в Instagram.
Что же касается образа Марины Зудиной на открытии ММКФ, то он разочаровал стилиста.