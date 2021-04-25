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«Солнечная»: Каменских в платье с трендовым принтом засветила округлую грудь

Певица выбрала ярко-желтый наряд, который дополнила черной фетровой шляпой.

«Солнечная»: Каменских в платье с трендовым принтом засветила округлую грудь
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux

Цветочный принт – один из самых популярных в этом весенне-летнем сезоне. Платья, блузы, топы – модницы выбирают самые разные наряды по душе, причем, обязательно с модным рисунком. Так сделала и Настя Каменских. В своем Instagram она поделилась снимками, на которых запечатлелась в ярком платье с цветочным принтом, засветив грудь. Образ певица дополнила фетровой шляпой черного цвета, а локоны оставила распущенными.

«Ммм, какая! Солнечная! Классная! Какая красивая! Огонь!», — писали пользователи Сети.

Добавим, что после замужества Каменских строит сольную карьеру и много путешествует. В очередную поездку она отправилась с мужем, рэпером Потапом. Снимками с поездки она активно делится в своем микроблоге.

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