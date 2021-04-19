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«Секси-бомбита!»: Каменских в коротких шортиках разожгла мужской «аппетит» на диком пляже

Украинская дива похвасталась упругими бедрами и тонкой талией в Мексике.

«Секси-бомбита!»: Каменских в коротких шортиках разожгла мужской «аппетит» на диком пляже
Настя Каменских. Фото: Instagram.com/kamenskux

Анастасия Каменских — девушка яркая и эффектная. На отдыхе в Мексике певица то и дело будоражит воображение поклонников, особенно ее мужскую часть, своими «сочными» снимками в купальниках. На одном из таких горячих фото украинская дива предстала в коротких шортиках и кроп-топе. Возлюбленная рэпера Потапа блеснула тонкой талией и упругими бедрами на диком пляже. Не оставив своих фанатов равнодушными.

Певица Настя Каменских
Анастасия Каменских в секси-шортиках блеснула плоским животиком на диком пляже. Фото: Instagram.com/kamenskux

«Сексапильная гурия!», «Ауф! Какая горячая крошка», «А где снимки в бикини?!», «Секси-бомбита!», «Покажи нам страсть в Мексике», «Очаровашка», «Потам там рядом?! А то увезут в султанский гарем», «Шикарное тельце, просто восторг!!», «Такая вся мягкая, сдобная», «Плюшечка сладкая», «Ммм… ваши прелести будоражат», «Какая дива», «Само очарование», «Мамасита на отдыхе», — пишут фолловеры.

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