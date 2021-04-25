«Станет родоначальником нового направления»: Симона Юнусова похвасталась спортивными успехами дочери Тимати

Родительница шоумена Тимати — Симона Юнусова — разместила в своем профиле очередное видео с внучкой Алисой. Примечательно, что девочка исполнила для бабушки «танец» на доске для серфинга.

Симона подчеркнула, что наследница Тимура Юнусова давно занимается балетом. У девочки, судя по фотоотчетам бабушки, хорошая растяжка. Алиса без труда садится на шпагат. Также у малышки все в порядке с координацией. В этом поклонники семьи Юнусовых убедились, посмотрев новый ролик от Симоны.

Бабушка запечатлела внучку на доске для серфинга. Алиса уверенно стояла на ней и по очереди оседлала большие и маленькие волны. Симона наложила на катание девочки классическую музыку. Именно поэтому знаменитости показалось, будто Алиса исполняет балет на воде.

«Вот так, ходить на серф после балета! А, может быть, Алиса станет родоначальником нового направления — балет на воде! По-моему, звучит красиво, да и музыка чудесная!», — написала Юнусова в комментариях под видео.

Поклонники остались в восторге от таланта малышки:

«Не перестаю восхищаться», «Очень чудесная девочка», «Алиса просто умничка», «Хорошая у вас девчонка».

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