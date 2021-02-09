Мама-блогер: звезды, чьи родители популярны в Сети

Родители селебрити становятся звездами поневоле, особенно если ведут личные социальные сети. Мамы и папы артистов всегда интересны поклонникам своих знаменитых отпрысков.

И если некоторые родители продолжают вести привычный образ жизни и далеки от камер и интервью, то другие, наоборот, не прочь пообщаться с журналистами или фанатами. Поклонники уже давно знают — не говорит артист, спроси у его мамы или папы.

Кто из родителей звезд активно ведет свой блог — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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