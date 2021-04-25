«Очень сильный невроз»: дочь Даны Борисовой госпитализировали с паническими атаками

Стало известно о том, что ребенок Даны Борисовой находится в клинике. Девочку увезли с приступом и травмами.

Телеведущая призналась, что это случилось, когда ее не было дома. Борисова уехала в Санкт-Петербург. А отец Полины — бизнесмен Максим Аксенов — находился неподалеку от дочери, но не помог девочке.

По словам Даны, 14-летнему подростку пришлось самой вызвать себе «скорую». Потому что Полина понимала: одна она не справится.

«Очень сильный невроз. Она объясняет, что у нее панические атаки и что она во время них не может себя контролировать», — призналась Борисова в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Телеведущая винит себя в произошедшем. Знаменитость не скрывает, что психика Полина стала расшатанной после того, как Дана долгое время употребляла алкоголь и наркотические вещества на глазах у дочери.

Напомним, Борисова прошла полугодовой курс реабилитации, который закончился в октябре 2017 года. Тогда же она открыла свой центр восстановления личности DeNovo.

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