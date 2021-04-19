Дана Борисова считает, что Валентину Легкоступову избила ее дочь

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года, не приходя в сознание. В больницу ее доставили за несколько дней до смерти с алкогольной интоксикацией. Хотя родные и близкие артистки утверждают, что она никогда не пила, даже на концертах и корпоративах. Однако в заключении экспертизы, обнародованном в эфире программы «Пусть говорят», говорится следующее:

«Смерть Легкоступовой В.В. наступила в результате развития у нее полиорганной недостаточности на фоне хронической алкогольной интоксикации и острой левосторонней субдуральной гематомы области лобной, теменной, височной и затылочной долей левого полушария головного мозга».

Дана Борисова, которая с недавних пор дружит с Юрием Фирсовым утверждает, что побои Легкоступовой могла нанести ее дочь Анэтта в тот момент, когда везла маму в наркологию.

Анетта, в свою очередь, отметила, что в машине была с мамой не одна, поэтому о версии блондинки не может быть и речи.

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