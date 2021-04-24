Участница «Холостяка» призналась, что сидела в мексиканской тюрьме

В новой серии «Холостяка» Тимати позвал на тройное свидание вернувшуюся в проект Мария Лобанову, Марию Вебер и Кристину Кустову. Молодые люди поехали кататься на джипе по пустыне, а затем присели пообедать в кафе.

Так как Лобанова только в прошлой серии появилась в проекте, то и вопросов у Тимати к ней было много.

— Ты говорила в начале шоу, что побывала в мексиканской тюрьме. Как ты туда попала? – поинтересовался холостяк.

— Это было уже в пандемию, когда границы были закрыты. Нам с подружками нужно было добраться до курортного города, но полетели мы из Стамбула в Мехико. А это очень криминальный город и нам не поверили пограничники, что мы прилетели с туристической целью.

Вообще, по мнению Тимати, Маша очень непростая девушка. Рэпера насторожило, что Маша ездит часто по самым дорогим курортам. Он заподозрил ее в том, что она может зарабатывать в эскорте.

— Она сказала, что отдыхает только в самых фешенебельных местах. А делать это может либо жена богатого человека, либо девушка из очень богатой семьи, либо что-то третье, — отметил Тимати.

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