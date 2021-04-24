«Живет с испанкой»: единственный сын Евгения Мартынова повзрослел и стал копией отца

Вдова артиста приехала в Москву. Она рассказала, как сложилась судьба ее наследника. Более того, Сергей Мартынов вышел на связь со студией Андрей Малахова.

Евгений Мартынов был звездой в советское время. Его песни очень любила публика. Однако жизнь артиста оборвалась очень рано. Он умер от сердечной недостаточности в 42 года. Это стало трагедией для его жены Эвелины Константиновны. Она осталась одна с ребенком. Вскоре после случившегося женщина предпочла покинуть страну, так как все ей напоминало о муже. Теперь она живет в Испании, где вырос и ее сын Сергей.

На днях вдова Мартынова побывала на передаче у Андрея Малахова «Привет, Андрей!». Она была рада увидеть коллег и друзей своего мужа. Эвелина Константиновна рассказала, что до сих пор тяжело переживает из-за внезапной смерти супруга. Она подчеркнула, что рада тому, что их свела судьба. Также женщина рассказала, как теперь живет ее сын, которому 36 лет. Она не стала скрывать, что Сергей стал копией своего папы.

«На него посмотришь и я сразу вспоминаю Женю! Какие-то движения, походка. Он всем напоминает Женю!» — сказала Эвелина Константиновна.

К слову, наследника Мартынов назвал в сеть любимого поэта Сергея Есенина и композитора Сергея Рахманинова. Гости в студии подтвердили, что он похож на папу. А вдова артиста призналась, что он живет с девушкой. Она мечтает, чтобы он подарил ей внуков.

«Он живет с девушкой. Она испанка. Они уже вместе много лет. Вот мы ждем, надеемся, что скоро ( подарит внука)», — отметила женщина.

Сам Сергей вышел на связь из Осло. Он рассказал, что потерял отца в шесть лет, но любовь близких ему помогла. Мужчина пояснил, что ему первые три месяца не говорили о смерти отца.

«Сейчас работаю в большой испанской строительной компании. Я являюсь руководителем коммерческого отдела. Довольно часто я бываю в Москве. Обязательно захожу на Кунцовское кладбище, навестить могилу отца. Когда я был маленький, то не понимал, почему у меня такой популярный отец. У нас дома постоянно играла музыка. Папа часто брал меня на свои концерты», — поделился Сергей. «Какой шикарный пацан», — восхитился Владимир Винокур.

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