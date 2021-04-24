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«Приехала из Испании»: вдова Евгения Мартынова впервые за долгое время появилась на публике

Эвелина Мартынова рассказала, как пережила смерть артиста и как теперь живет.

«Приехала из Испании»: вдова Евгения Мартынова впервые за долгое время появилась на публике
Евгений Мартынов. Фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"

Евгений Мартынов был эстрадным певцом. С детства он тянулся к музыки. В итоге сочинил и исполнил множество песен, которые потом перепели София Ротару, Сергей Захаров и многие другие артисты. Однако Евгений очень рано ушел из жизни. По некоторым данным, ему стало плохо в лифте. Официально причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ему было всего 42 года, когда это случилось.

Так его жена Эвелина Константиновна осталась одна с сыном Сергеем. После трагедии они эмигрировали в Испанию. Однако на днях вдова Мартынова приехала в Москву. Она стала героиней передачи «Привет, Андрей!». Выпуск был посвящен ее мужу.

«Приехала из Испании», — сообщил ведущий Андрей Малахов.

Она рассказала, что многие песни артист посвящал ей. Оказалось, что у Евгения был еще один брак с девушкой по имени Алена. Однако женщина пояснила, что это был фиктивный брак ради прописки в Москве.

Эвелина Константиновна призналась, что приезжает в Россию каждые полгода. На этот раз она побывала на могиле мужа.

Эвелина Мартынова. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Ничего не предвещало его такой уход. За две недели до смерти была наша годовщина свадьбы 12 лет. Он пришел домой с огромным букетом цветов. Я была удивлена, так как не круглая дата. „Так будет всегда“, — сказал он. Эти словам теперь у меня в ушах постоянно, потому что через две недели после этих слов его не стало. Когда мы Женю похоронили, я все равно гуляла на улице с маленьким ребенком и заглядывала в каждую „Волгу“, заезжающую к нам во двор. Я надеялась, что там сидит Женя. Я надеялась, что это дурной сон, который должен закончится. Я бы очень хотела, чтобы он был жив и чтобы мы были вместе», — поделилась вдова артиста.

Она также рассказала, что супруг называл ее олененьком. Мартынова помогала ему побирать костюмы, а также была продюсером директором. В студию также пришла Нелли Шпак. Она стала свидетельницей смерти артиста. Примечательно, до этого женщина работала стюардессой и часто видела певца на борту самолета.

Нелли Шпак была свидетелем смерти певца. Фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

«Прошло 30 лет, а в памяти у меня так все отпечаталось, как будто это было вчера. Сын у меня пошел в первый класс. Я должна была пойти забрать его. Я торопилась, вызвала лифт. Выхожу, а на этом месте лежит человек, он лежал в струночку. Зонтик на полу, кепочка на полу», — вспомнила Нелли.

Она призналась, что не узнала Мартынова. С тех пор она чувствует вину, так как считает, что могла спасти певца. Каждый год в день смерти Евгения женщина вешает его портрет в подъезде в его память.

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