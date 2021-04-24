«Приехала из Испании»: вдова Евгения Мартынова впервые за долгое время появилась на публике

Евгений Мартынов был эстрадным певцом. С детства он тянулся к музыки. В итоге сочинил и исполнил множество песен, которые потом перепели София Ротару, Сергей Захаров и многие другие артисты. Однако Евгений очень рано ушел из жизни. По некоторым данным, ему стало плохо в лифте. Официально причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ему было всего 42 года, когда это случилось.

Так его жена Эвелина Константиновна осталась одна с сыном Сергеем. После трагедии они эмигрировали в Испанию. Однако на днях вдова Мартынова приехала в Москву. Она стала героиней передачи «Привет, Андрей!». Выпуск был посвящен ее мужу.

«Приехала из Испании», — сообщил ведущий Андрей Малахов.

Она рассказала, что многие песни артист посвящал ей. Оказалось, что у Евгения был еще один брак с девушкой по имени Алена. Однако женщина пояснила, что это был фиктивный брак ради прописки в Москве.

Эвелина Константиновна призналась, что приезжает в Россию каждые полгода. На этот раз она побывала на могиле мужа.

«Ничего не предвещало его такой уход. За две недели до смерти была наша годовщина свадьбы 12 лет. Он пришел домой с огромным букетом цветов. Я была удивлена, так как не круглая дата. „Так будет всегда“, — сказал он. Эти словам теперь у меня в ушах постоянно, потому что через две недели после этих слов его не стало. Когда мы Женю похоронили, я все равно гуляла на улице с маленьким ребенком и заглядывала в каждую „Волгу“, заезжающую к нам во двор. Я надеялась, что там сидит Женя. Я надеялась, что это дурной сон, который должен закончится. Я бы очень хотела, чтобы он был жив и чтобы мы были вместе», — поделилась вдова артиста.

Она также рассказала, что супруг называл ее олененьком. Мартынова помогала ему побирать костюмы, а также была продюсером директором. В студию также пришла Нелли Шпак. Она стала свидетельницей смерти артиста. Примечательно, до этого женщина работала стюардессой и часто видела певца на борту самолета.

«Прошло 30 лет, а в памяти у меня так все отпечаталось, как будто это было вчера. Сын у меня пошел в первый класс. Я должна была пойти забрать его. Я торопилась, вызвала лифт. Выхожу, а на этом месте лежит человек, он лежал в струночку. Зонтик на полу, кепочка на полу», — вспомнила Нелли.

Она призналась, что не узнала Мартынова. С тех пор она чувствует вину, так как считает, что могла спасти певца. Каждый год в день смерти Евгения женщина вешает его портрет в подъезде в его память.

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