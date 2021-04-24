«С днем рождения, пирожочек»: Арсений Шульгин вместе с женой поздравили младшую сестру

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин разместил в Stories личного аккаунта видео-поздравление для родственницы своей избранницы — Марьяны.

Родная сестра жены молодого предпринимателя отмечала свое совершеннолетие. А одними из первых порадовать в этот день девушку поспешили Лиана и Арсений.

Напомним, Лиана еще до замужества часто появлялась в ресторанах и на светских мероприятиях вместе с сестрой. Арсений был не против, он охотно общался и до сих пор общается с Марьяной, которая на пять лет младше наследника исполнительницы Валерии.

В свой 18-й день рождения Марьяна Волкова получила по-настоящему воздушный презент от Арсения и Лианы. Пара завалила комнату именинницы воздушными и гелевыми шариками разных размеров. В углу стояла большая коробка, содержимого которой не было видно. Зато можно было прочитать надпись на ней: «С днем рождения, пирожочек».

«Happy birthday! Марьяне 18 лет. Эх, куда летит время?!», — воскликнул Арсений.

К слову, недавно в семье Шульгина произошло еще одно знаменательное событие — день рождения его матери. Певице Валерии исполнилось 53 года.

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