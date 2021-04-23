«Как готовы будем»: сын Валерии рассказал, когда они с женой покажут дочку Селин

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин еще совсем молодой человек, но уже демонстрирует, каким должен быть идеальный мужчина и отец семейства. Арсений с теплотой и нежностью относится к жене Лиане, делает ей подарки, заботится о комфорте. Вместе с красавицей-супругой и маленькой дочкой Селин, которой скоро исполнится четыре месяца, Арсений проводит все свободное от работы время.

Молодые родители с удовольствием рассказывают поклонникам о маленькой наследнице и часто публикуют совместные фото с ней на своих страничках в Instagram. Правда, и мама, и папа строго следят за тем, чтобы в Сеть случайно не попали снимки, на которых видно личико Селин.

Подписчики поинтересовались у Арсения Шульгина, когда же они увидят малышку. Молодой отец ответил уклончиво.

«Не знаю пока. Как готовы будем», — написал сын Валерии в сторис Instagram.

Ответ он проиллюстрировал снимком Селин, на котором ее личико закрыто смайликом. Одежда малышки, кстати, выдержана в трендовых тонах. У Селин боди цвета припыленной розы, а лежит она не пледике льняного оттенка.

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