«Я у твоих ног»: Анастасия Решетова исполнила песню Наталии Власовой в столичном караоке

Знаменитость все чаще стала делиться с поклонниками вокальными роликами.

Модель Анастасия Решетова опубликовала на своей страничке свежий ролик, в котором показала свои музыкальные способности.

Телеведущая призналась, что раньше боялась петь. Но после того, как Анастасия разместила свою первую запись с репертуаром исполнительницы Алсу, поклонники стали просить больше подобных видео. А позже Решетова записал свою собственную песню.

На свой 25-й день рождения Анастасия исполнила песню «Исчезни». Знаменитость вместе с подругой и артисткой Назимой написала трек про закончившуюся историю любви. Фанаты модели решили, что Решетова посвятила песню бывшему возлюбленному — шоумену Тимати.

Решетова не стала комментировать предположения поклонников. Она просто продолжила петь для себя. Неоднократно девушка отмечала, что не претендует на роль профессиональной певицы. Поэтому выступает Анастасия только в кругу близких и в караоке.

«Я одна, кто на трезвую ходит в караоке? Я раньше всегда стеснялась петь в микрофон. Видимо, надо было ходить одной», — заявила Анастасия.

Знаменитость исполнила песню Наталии Власовой — «Я у твоих ног».

Напомним, ранее Ксения Собчак предсказала, что Решетова запишет собственную песню. Телеведущая сравнила Анастасию с Ольгой Бузовой. Которая объявила себя исполнительницей, когда осталась одна с разбитым сердцем. По мнению Собчак, Решетова могла присоединиться к команде «брошенных певиц».

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