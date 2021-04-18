«Сама зарабатываю достаточно много»: Анастасия Решетова опровергла слухи о романах с женатыми

Из последних Stories личного аккаунта модели Анастасии Решетовой стало известно о новых подробностях личной жизни экс-возлюбленной шоумена Тимати.

Телеведущая отвечала на вопросы своих фанатов. Один из подписчиков Решетовой поинтересовался у знаменитости о тайных воздыхателях. Анастасия рассказала, что за ней действительно сейчас ухаживает мужчина. Однако ни о каких серьезных романах речи не идет.

Молодая мамочка призналась, что поклонник живет в Европе. Расстояние, по словам Решетовой, негативно отразилось на ее взаимоотношениях с ухажером.

«Ухаживает. Но отношений полноценных нет, так как он живет в Европе. И это большой барьер», — заявила Анастасия.

Также бизнесвумен пожаловалась на тех, кто создает сплетни вокруг ее личной жизни. Решетова отметила, что готова пойти на серьезные меры и даже обратиться в суд. Девушка считает неприемлемым приписывание романтических отношений к друзьям и коллегам.

«За это время мне приписали уже двоих женатых мужчин. И для меня это неприемлемо. Я сама зарабатываю достаточно много, чтобы содержать себя, своих близких и свою большую команду и кидаться в левые истории бы не стала», — резюмировала Анастасия.

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