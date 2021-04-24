«Видна колоссальная работа»: Баста признал мастерство Крида как наставника на шоу «Голос. Дети»

Кумир молодежи впервые на проекте, и его неопытность раньше многие критиковали.

На Первом канале в шоу «Голос. Дети» определились еще три финалиста сезона. Выбывшие по итогам «Поединков» и «Песни на вылет» участники получили шанс побороться за звание лучшего вокалиста проекта, и в дополнительном этапе выбирали кандидатов уже телезрители.

После выступления подопечных Егора Крида рэпер Баста, урожденный Василий Вакуленко, отдал должно не только таланту юных певцов, но и самому наставнику.

«Хочу поздравить наставника. Егор первый раз в этом кресле и сначала, конечно, я сомневался, ну что он сможет, ну как он. И продолжаю говорить. Но хочу сказать: это замечательные три номера, видна колоссальная работа наставника и, Егор, тебе повезло», — обратился Баста к Криду.

Егор Крид впервые занял кресло наставника в детском «Голосе», и многие, включая Дмитрия Нагиева, который является бессменным ведущим шоу, критиковали артиста за неопытность. Однако, после выступления команды рэпера часть телезрителей осталась под впечатлением.

«Еще раз убедилась, что у Крида лучшая команда. Все номера офигенные. Егору респект», «Лучшая команда и лучший наставник у Крида», «Что значит «повезло», Крид просто супер наставник, который поработал над каждым номером своих детишек!», «Баста, а ты кто такой чтоб сомневаться? И Егору не повезло, он это отработал и создал своим добрым характером и интеллигентным отношением к детям. Крид удостоен этого успеха, Он лучший», «Баста наконец признал что у Егора лучшие номера», «Крид делает то, за чем в принципе наставников сажают в кресла. Он подбирает детям музыку, которую они любят, и которая раскрывает их с лучшей стороны! Вот они действительно — команда!», — пишут в комментариях на YouTube.

Многие зрители признали, что Крид привнес в проект современные хиты и предложил именно то, что любит подрастающее поколнение.

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