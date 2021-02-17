«В свои 26 лет ему самому есть чему поучиться»: Дмитрий Нагиев о Егоре Криде на шоу «Голос. Дети»

По словам ведущего проекта, музыкант еще не сделал ничего значимого в этой жизни.

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев заявил, что у него, как у работника телевизионной системы, есть одно мнение насчет музыканта Егора Крида, а как у человека — совсем другое.

«Считаю, он еще ничего не сделал в жизни, чтобы так называться, в свои 26 лет ему самому есть чему поучиться. Слово «наставник» для детей все-таки важное, этот человек может определить дальнейшую судьбу».

Дмитрий Нагиев

Как отметил Дмитрий Нагиев, дальнейшая жизнь покажет, достоин ли Егор Крид гордого звания наставника. Пока же «несколькими годами на эстраде» он еще не доказал, что имеет право так называться, сообщает портал Wday.ru.

Напомним, что в новом сезоне популярного шоу «Голос. Дети» в кресле наставника проекта впервые появился рэпер Егор Крид. Компанию ее составили Светлана Лобода и Василий Вакуленко, он же рэпер Баста.

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