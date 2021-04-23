«Акулу увидела, рыб покормила»: Рудковская показала, как плавает в океане в трендовом купальнике

Яна Рудковская с семьей проводит эти дни на Мальдивах. На острова продюсер улетела в компании мамы, мужа и сына Саши. Младшего Арсения, которому только недавно исполнилось всего полгода, блондинка решила оставить дома, в Москве. В своем Instagram она показывает фанатам, как проводит время на отдыхе. На этот раз Яна решила поймать скатов.

«Акулу увидела, рыб покормила, осталось только поплавать со скатами и черепахами. Я в поисках», — подписала видео Рудковская.

В океан продюсер ныряла в купальнике с открытой спиной и модным рисунком. Цветочный принт в этом сезоне, по словам модных экспертом, будет самым популярным.

Напомним, в начале января Рудковская отметила свой 46-й день рождения и 14-ю годовщину знакомства с Евгением Плющенко.

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