«Аж, маска запотела!»: Рудковская с сыном Сашей встретились с рифовой акулой во время купания в открытом океане

Яна Рудковская поделилась в Instagram невероятно красивым видео – она вместе с сыном Сашей в масках и ластах совершили заплыв в открытый океан на Мальдивах.

«Бесстрашная наша мама и бесстрашный мой сынуля», — напутствовал жену и ребенка снимавший видео отец семейства Евгений Плющенко.

Перед тем, как окунуться в воду, Гном Гномыч перекрестился. И не напрасно. Во время заплыва мама и сын увидели рифовую акулу. Они не опасны, но, тем не менее, встречи с ними не очень поднимают настроение.

«С Богом!» — сказал Саня, в надежде увидеть акулу …, и увидели же. Я была на Мальдивах 12 раз и только 3 раза мне встречалась рифовая акула в открытом океане, а не акулята, прикормленные работниками отеля. Всегда страшновато как-то. Сегодня была 1,5 метра, аж маска запотела», — поделилась Яна Рудковская.

Поклонники звездного семейства восхищены смелостью Яны. Они признаются, что им было жутковато даже читать эти строки.

Напомним, Яна Рудковская и Евгений Плющенко отдыхают на Мальдивах вместе с сыном Сашей. Младшего ребенка Арсения пара решила не брать в столь дальнее путешествие, рассудив, что крохе не пойдет на пользу жаркий климат.

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