«Искренне восторгаюсь»: Арсений Шульгин прогулялся с женой и дочкой по вечернему Дубаю

Дочери Арсения Шульгина и его жены Лианы Селин в середине марта исполнится всего лишь два с половиной месяца, а малышка уже совершила свое первое путешествие.

Накануне вместе с родителями крошка Селин прилетела в Дубай. Арсений и Лиана в восторге от погоды в жаркой стране и возможности много времени проводить с дочкой на открытом воздухе.

Пока в Москве лютуют, хочется верить, последние в этом сезоне морозы, пара наслаждается отдыхом на берегах Аравийского моря.

Арсений Шульгин в сторис Instagram поделился фото, на котором запечатлелся во время вечерней прогулки с дочкой Селин по Дубаю.

Сын певицы Валерии признался, что наслаждается ролью молодого отца, поскольку рядом с ним фантастическая молодая мама.

«Молодой отец – по-моему, это офигенно. Особенно, когда такая мама 24/7 рядом. На самом деле, я искренне восторгаюсь своей женой. Откуда столько сил, терпения и мудрости в такой хрупкой девочке. Знай, что ты лучшая мама», — сделал Арсений Шульгин признание жене.

Напомним, в Дубае пара остановилась в роскошном отеле, который накануне Арсений показывал в Instagram.