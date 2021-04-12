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«Ничего особо не поменялось»: Алена Рапунцель провела экскурсию по «Поляне» нового «Дома-2»

Звезда реалити-шоу рассказала, что старые участники проекта будут жить отдельно от новых.

«Ничего особо не поменялось»: Алена Рапунцель провела экскурсию по «Поляне» нового «Дома-2»
Алена Рапунцель. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

В новом «Доме-2» уже все готово к перезапуску. Проект ровно через неделю, 19 апреля, начнет показывать в своих эфирах телеканал «Ю», так что сами съемки должны начаться в этот понедельник, 12 апреля.

Участники уже заселили «Поляну». По крайней мере, из числа бывших. Об этом в сторис Instagram рассказала Алена Рапунцель. Звезда телестройки показала, как выглядит «Поляна» «Дома-2», которая некоторое время пустовала.

Алена Рапунцель провела экскурсию по «Поляне» нового «Дома-2»
Алена показала общий дом. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

«Вот, собственно, общий дом, где женская и мужская спальни. Ничего особо не поменялось, только построили красивую баню. Дальше дом ССЛ (шоу «Спаси свою любовь»), который сейчас не задействован в съемках. Вот наше Лобное место. Показываю вам, где мы будем сидеть и разбирать все наши проблемы. Это дом, в котором живу я. Я там и жила. Туда уж заселились все старенькие участники. Там сделан ремонт», — провела экскурсию по «Поляне» Алена Рапунцель.

Алена Рапунцель провела экскурсию по «Поляне» нового «Дома-2»
Так выглядит баня на «Поляне». Фото: instagram.com/alenatoffi_official

Напомним, на проект девушка вернулась с сыном Богданом, мамой Татьяной Владимировной и новым бойфрендом Ильей.

Алена Рапунцель провела экскурсию по «Поляне» нового «Дома-2»
А это дом ССЛ, который не задействован в съемках. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/
Алена Рапунцель провела экскурсию по «Поляне» нового «Дома-2»
Это Лобное место. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/
Как выглядит территория нового «Дома-2
В этом доме будет жить Алена Рапунцель и старые участники проекта. Фото: instagram.com/alenatoffi_official/

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