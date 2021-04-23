«Сама себе завидую»: Подольская в красном топе и шортиках Burberry кокетливо обнажила ножки на берегу океана

Певица вместе с мужем и сыновьями улетела отдыхать на Мальдивы.

Мальдивы — одна из немногих стран, которая во время пандемии продолжает принимать туристов со всего мира. Российские селебрити массово устремились отдыхать в эту экзотическую страну. В эти дни на Мальдивах отдыхает Ани Лорак, певица Натали с семьей, Клава Кока с родителями, Яна Рудковская с мужем и Гном Гномычем, Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым и сыновьями Темой и Ванечкой. Кстати, пара, в отличие от Яны Рудковской, отказавшаяся брать на Мальдивы младшего наследника Арсения из-за жары на островах, решила, что полугодовалому Ване солнце и климат экзотического места пойдет только на пользу.

Подольская и Пресняков только накануне приехали на отдых, и Наталья пока еще не может прийти в себя от эйфории по поводу каникул в столь роскошном месте.

Певица поделилась видео с Мальдив, запечатлев красивый пляж.

«Мальдивы — это, конечно, невероятно. Это невероятно», — дважды повторила Подольская.

Затем она прогулялась вдоль пляжа, ступая босыми ногами по мокрому песку. Волна за волной окатывали стройные ножки молодой мамы.

«Сама себе завидую», — призналась певица.

Для прогулки по берегу океана Наталья облачилась в ярко-красный топ и шорты бренда Burberry с завышенной посадкой на эластичном поясе.

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