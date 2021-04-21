«Полгода пролетело. Не верится»: Наталья Подольская с повязкой на голове понежничала с младшим сыном

Наталье Подольской с успехом удается совмещать карьеру с заботой о своей семьей. Не так давно вокалистка дала первый сольный концерт после рождения сына Вани, на котором блистала во всей своей профессиональной красе.

После всех репетиций, съемок и выступлений Наталья Подольская обязательно берет паузу, чтобы насладиться общением с двумя сыновьями — Темой и Ванечкой. Молодая мама удивляется тому, как быстро летит время. Младшему сынишке 22 апреля исполнится уже шесть месяцев.

Наталья напомнила об этом поклонникам, показав милое видео в сторис Instagram. Вокалистка в кадре держит на руках маленького сына и нежно целует его в пухленькие щечки.

«Завтра нам полгодика. Не верится! Не верится — полгода пролетело, да, Вань?» — нежничает Наталья Подольская с наследником.

На видео певица предстала в домашней одежде, но выглядит она безупречно и даже стильно. На голове у Натальи голубая повязка — в тон майке, которая еще и декорирована кожаными ремешками. Очевидно, что звезда и дома стремится быть красивой и ухоженной.

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