«Я что, полный идиот?»: вдовец Легкоступовой требует 30 тысяч евро

Валентина Легкоступова умерла в больнице 14 августа. За месяц до этого она в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал яхтсмен Юрий Фирсов. Именно он находился в квартире с артисткой в тот роковой день, когда она получила травмы, повлекшие в дальнейшем смерть. В студии программы «Пусть говорят» яхтсмен признался, что на наследство артистки не претендует, если заберет свои деньги из квартиры.

«Я что, полный идиот? Я любил Валю! Знал, что на нее (квартиру) претендуют еще четыре человека. Готов отказаться, конечно! Все, что принадлежало ей, должно принадлежать ее детям. Об этом я говорил еще на второй программе, но меня не услышали», — сказал Фирсов.

По словам вдовца, в квартире Легкоступовой лежали его деньги, которые остались от продажи яхты за 68 тысяч евро. На эти деньги они планировали улететь в Испанию.

«Их закрыли в квартире. Все деньги ушли в наследственную массу. Дайте забрать свое и забирайте свое. В рюкзаке лежало 30 тысяч евро, кто-то отщипнул 11. Отдайте мне 30 тысяч евро и забирайте все остальное», — сказал Фирсов.

Также яхтсмен заявил, что у Легкоступовой было долгов на четыре миллиона рублей. Это были кредиты.

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