Стало известно, кому Валентина Легкоступова успела отписать квартиру в Москве

Валентина Легкоступова умерла в больнице 14 августа, куда попала из наркологии. Экспертизы и различные проверки все еще идут, а уголовное дело не возбуждено. Ранее дочь певицы Анетта Бриль заявляла, что на теле матери были обнаружены гематомы на запястьях, плечах и животе и ушибы разных частей головы. Последнее отражено в документе о причине смерти – последствия черепно-мозговой травмы.

После известия о смерти артистки, вдовец Юрий Фирсов рассказывал, что она поскользнулась в ванной, но никаких жалоб на плохое самочувствие не было. Через некоторое время после случившегося он отправился на регату, предварительно заявив, что не будет претендовать на квартиру Валентины.

Хотя являлся прямым наследником, ведь за месяц до трагедии Фирсов и Легкоступова стали мужем и женой. Также на жидплощадь претендуют сын Матвей, дочь Анетта и пожилая мать артистки. Однако, как пишет «Комсомольская правда», в квартире Валентины была найдена бумага, на которой от руки было написано, что жилье Легкоступова завещает Святому Михаилу.

Исполнительницу хита «Ягода-малина» кремировали 20 августа. Валентине Легкоступовой было 54 года.

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