«Ради бога, я не знаю!»: у Урганта Пресняков не смог вспомнить, когда у него родился сын

Владимир Пресняков на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала признался, что 2020 год стал дня него счастливым, в отличие от многих других артистов. И хотя у него тоже сорвалось множество концертов и он потерял в заработке, звезде удалось приобрести нечто большее — второго наследника.

Напомним, 22 октября жена певца Наталья Подольская подарила ему третьего сына Ивана. Средний ребенок Владимира, Артемий, родился 5 июня 2015 года, а старший наследник от Кристины Орбакайте Никита — 21 мая 1991 года.

Пресняков признался, что отчасти на выбор имени младшего сына повлияла его симпатия к Ивану Урганту. Растроганный ведущий сразу стал расспрашивать Владимира о малыше. «Появилось вот такое чудо…» — начал свой рассказ музыкант. «В октябре?» — решил вдруг уточнить журналист у музыканта. На это мужчина почему-то сильно растерялся и заявил: «Нет, не в октябре!» «Как это не в октябре?» — удивился его собеседник. На это Пресняков сморщился и взмолился: «Ваня, ради бога, я не знаю!» В это время зал просто грохнулся от смеха.

Певец признался, что очень плохо запоминает даты и крайне стесняется этого. «Простите меня, ради бога!» — обратился он к зрителям. Ургант успокоил гостя студии, сказав, что многодетному отцу это простительно.

Любопытно, что чуть позже речь зашла о среднем сыне мужа Подольской, Артемии. И он опять не смог вспомнить дату его рождения. Правда, на сей раз Владимиру удалось угадать месяц, когда его ребенок появился на свет.

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