«Хит сезона»: помолодевшая Бабкина предстала в трендовых широких джинсах

71-летняя певица, телеведущая Надежда Бабкина с каждым годом, кажется, лишь молодеет. Накануне звезда эстрады появилась на съемках в стильном образе, подчеркнувшем ее красоту, – с новой укладкой и в наряде оверсайз.

Ведущая «Модного приговора» отдала предпочтение трендовому фасону джинсов, которые в наступившем весенне-летнем сезоне являются настоящим мастхэвом в гардеробах модниц. О них не так давно рассказала соведущая артистки, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко в эфире мейковер-передачи.

«Широкие брюки – хит сезона», — заметила ранее Хромченко.

Чем шире брючины, тем моднее джинсы. И Надежда Бабкина, которая следит за трендами и всегда старается выглядеть модно, это знает. К тому же, у певицы в гардеробе есть еще одна остромодная модель джинсов – клеш. Их народная артистка уже не раз выгуляла не только на съемки, но и в повседневности.

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