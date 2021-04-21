Тина Канделаки назвала размер своей зарплаты

Несколько лет назад телеведущая Тина Канделаки запустила бренд уходовой косметики. Сейчас она совмещает работу и собственный бизнес, а начинался ее карьерный путь с озвучивания. Об этом Тина рассказала в своем Instagram.

«Моя первая зарплата была 50 лари. И получила я этот гонорар за озвучивание слогана предвыборного ролика Эдуарда Шеварднадзе», — написала Канделаки.

Также в публикации она отметила, что плохо плавает и боится болезни близких людей.

Напомним, что Канделаки также является продюсером. Одна из ее работ — сериал «Чума», где Тина работает в тандеме с Сергеем Шнуровым. В нем снялись Зоя Бербер, Иван Охлобыстин, Вячеслав Чепуренко, Саша Плющенко и другие.

Смотрите также: