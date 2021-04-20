«Возможность развиваться»: Тина Канделаки рассказала, какую пользу приносит обществу

У телезвезды свой взгляд на то, как нужно помогать людям.

Известная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки порассуждала в Instagram о богатых людях и благотворительности. Но больше всего 45-летнюю бизнесвумен заинтересовал вопрос о том, приносит ли работа человека реальную пользу обществу. За себя в этом плане телезвезда спокойна — в своей деятельности она видит большой плюс для других людей.

«Я создаю рабочие места, вместе с которыми у людей помимо дохода появляются мотивация, возможность строить карьеру и развиваться», — поделилась мыслями она.

Канделаки затронула и вопрос благотворительности, как части имиджа успешного, состоявшего человека. Она подчеркнула, что помогать нуждающимся — это норма христианской морали. Но лично ей ближе концепция, когда состоятельные люди создают рабочие места и возможности для тех, кому нужна помощь, а не лишают последних стимула двигаться самим, просто давая деньги.

Телезвезда добавила, что близкая ей концепция не исключает помощи тем, кто оказался в трудной ситуации и не может самостоятельно с ней справиться. При этом, по мнению женщины, рассказывать о добрых делах надо, но не ради хвастовства, а для поддержания самого института благотворительности.

Напомним, Тина Канделаки стала известна, как ведущая детской телевикторины «Самый умный». Сейчас она является генеральным продюсером спортивного канала «Матч ТВ» и владелицей собственного бренда косметики.

Смотрите также: