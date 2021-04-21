Королевские покупки: Кейт Миддлтон с детьми заметили в одном из магазинов

Герцогиня Кембриджская вышла за покупками вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

После похорон принца Филиппа, которые прошли 17 апреля, все члены королевской семьи будут держать траур в течение еще двух недель. Но это не помешало Кейт Миддлтон отправиться за покупками. Вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой ее заметили в одном из магазинов Лондона, где они покупали канцтовары.

Hello! пишет, что дети тратили свои собственные деньги и учились составлять бюджет. На днях семья вернулась в Лондон из Норфолка, где проводила пасхальные каникулы.

«У детей был бюджет, которого они придерживались, оплачивая покупки своими деньгами. Нормальные, хорошо воспитанные дети и нормальный родитель, поступающий правильно», — цитирует издание очевидцев.

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Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям воспитывают троих детей — семилетнего Джорджа, пятилетнюю Шарлотту и двухлетнего Луи.

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