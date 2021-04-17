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Кейт Миддлтон надела на похороны принца Филиппа ожерелье покойной свекрови

Жемчужное украшение сейчас принадлежит королеве Елизавете II.

Кейт Миддлтон надела на похороны принца Филиппа ожерелье покойной свекрови
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

В Лондоне готовятся к церемонии прощания с принцем Филиппом. Он умер 9 апреля на сотом году жизни. В траурной процессии примут участие всего 30 человек, в основном, самые близкие родственники. Проводить в последний путь герцога Эдинбургского смогут все четверо его детей и внуки.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

В числе тех, кто первый прибыл в Виндзорский замок были принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они прислушались к рекомендациям и появились в черной одежде и черных масках для лица. Кроме того, герцогиня Кембриджская выбрала жемчужное ожерелье. которое сейчас принадлежит королеве. Harpers Bazaar  пишет, что это ожерелье раньше носила принцесса Диана. Таким образом Кейт почтила память и покойной свекрови.

Принц Филипп будет похоронен в королевском склепе часовни Святого Георгия. После смерти Елизаветы II его прах переместят в мемориальную часовню короля Георга VI, в которой хранятся останки отца, матери и младшей сестры королевы, принцессы Маргарет.

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