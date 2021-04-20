«Вот так я приезжаю в Москву»: Ольга Бузова похвасталась огромным букетом роз от таинственного поклонника

Теледива впечатлена роскошной охапкой цветов, которые ей привезли в аэропорт.

Кажется, поющую телеведущую Ольгу Бузову невозможно ничем удивить. Звезда успешна и богата и может позволить себе практически все.

Казалось бы, как вызвать восхищение и восторг у столь самодостаточной девушки? Оказывается, достаточно подарить ей букет, состоящий из несколько десятков роз различных оттенков с добавлением голубых гортензий, и она будет фраппирована.

Потрясающий букет Ольга Бузова получила прямо в аэропорту, прилетев в Москву из Крыма. Невероятной охапкой разноцветных роз и гортензий теледива похвасталась в Instagram, показав их на видео в сторис.

«Вот так я приезжаю в Москву. Такой букет. Просто невероятно красивый, — восторженно говорит Ольга Бузова за кадром. — И вот записочка. Сейчас почитаю».

Правда, от кого «записочка» и о ее содержании звезда предпочла не распространяться. Неужели стала придерживаться мнения о том, что счастье любит тишину?

Чуть позже Ольга выложила в микроблоге фото с фешенебельным букетом, давая понять, что знает имя дарителя.

«Никогда не перестану любить цветы и уважать поступки», — написала под снимком звездная девушка.

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