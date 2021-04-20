Приехала на стажировку из Киева: стало известно, кто может заменить Ольгу Бузову на шоу «Дом-2»

Бывшая участница скандальной телестройки «Дом-2» Рима Пенджиева прибыла на проект из Киева и будет в ближайшие недели проходить стажировку на место ведущей вместо телеведущей Ольги Бузовой, которая отказалась работать на канале «Ю».

Отметим, что пока точно не ясно, в какой в итоге роли Рима Пенджиева останется на телестройке. Возможно, если она не устроит руководство, то останется просто в роли участницы. Фанаты девушки уверены, что она станет достойной заменой Ольге Бузовой.

Добавим, что после ухода певицы единственным старичком на телестройке осталась Ксения Бородина. Ее заработок в месяц равен примерно миллиону рублей. Больше нее никто из участников получать не будет.

Ранее стало известно, что на роль ведущей претендовала Виктория Боня. Однако Ксения Бородина в этом вопросе заняла непримиримую позицию. Руководители пытались убедить ее, что с Боней она пересекаться не будет, так как работать они станут в разные съемочные дни, но такой вариант звезду не устроил. В итоге Виктория Боня уехала, что называется, не солоно хлебавши в Монако, сообщает «Комсомольская правда».

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