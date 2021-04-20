Звезда в Крыму: Бузова в бордовом трикотажном костюме отправилась кормить лебедей

Певица и телеведущая Ольга Бузова регулярно рассказывает поклонникам в своем микроблоге новости из жизни и показывает рабочие моменты. Накануне красавица улетела в Крым, где у нее запланированы несколько съемочных дней.

В перерывах между работой Бузова устраивает себе прогулки и старается насладиться атмосферой полуострова. На набережной певица повстречала лебедей и решила вернуться, чтобы покормить их.

На очередную прогулку Бузова вышла в удобном трикотажном костюме глубокого бордового цвета. В качестве обуви звезда выбрала комфортные и стильные Yeezy Boost. А вот кормить с ладони красивых птиц певица побоялась и предпочла кидать им хлеб на землю.

А в это время на телеканале «Ю» состоялась премьера обновленного шоу «Дом-2». Без Бузовой. Певица приняла решение уйти из состава ведущих, объяснив это тем, что должна «идти дальше».

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