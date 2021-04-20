«Ждала вся страна»: на телеканале «Ю» состоялась премьера нового «Дома-2»

Всего на шоу – 25 участников, из которых 10 – «золотой» состав реалити.

Конец 2020 года запомнился не только пандемией коронавируса, но и закрытием реалити-шоу «Дом-2», который шел на протяжении 15 лет на ТНТ. Для кого-то эта новость стала приятной, кто-то всплакнул, но равнодушных так или иначе не осталось.

Спустя три с половиной месяца проект, где одинокие сердца ищут друг друга, все-таки вернулся на экраны. Правда, теперь на другом канале. И с другим названием – «Дом-2. Новая любовь». Первый выпуск прошел в стиле «долгожданная встреча после долгой разлуки».

«Мы все присутствуем при историческом событии в жизни телепроекта «Дом-2» и канала «Ю». Я хочу всех нас поздравить с тем, что проект-легенда «Дом-2. Новая любовь» возвращается в эфир!», — торжественно объявила Бородина, открывая новую страницу в истории самого продолжительного реалити.

Ксения подчеркнула, что вернуть шоу в эфир просили многие телезрители. «Возвращения на экраны «Дома-2» ждала вся страна. Нас заваливали сотнями тысяч сообщений в соцсетях», — рассказала Бородина. И поэтому проект вновь на экранах. У многих молодых людей вновь есть шанс обрести свою любовь.

Всего участников 25 человек. Из них 15 – это новые лица. Но прежде чем пригласить их на «лобное», ведущая представила «золотой состав» телепроекта.

«Легендами», как назвала их телеведущая, оказались Надежда Ермакова, Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель, Саймон Марданшин, Юлия Ефременкова, Алексей Адеев, Арна Маден, Максим Моргенштерн, Евгений Ромашов, Кристина Бухынбалтэ. Все они в разное время уже пытались строить любовь на шоу, кто-то довольно давно, а кто-то – до «закрытия» проекта в декабре 2020-го года.

Отметим, что телестройка вернулась в эфиры, но без Ольги Бузовой. Поющая телеведущая решила закончить свою карьеру в реалити. Об этом она объявила лично незадолго до премьеры.

Смотрите также