Звезда сериала «Красота небесная» Артем Карасев: «Бывают назойливые фанатки, внимание которых очень пугает»
Видео
РазГРОМный обзор: звезды, одевающиеся не по возрасту
Видео

«Ждала вся страна»: на телеканале «Ю» состоялась премьера нового «Дома-2»

Всего на шоу – 25 участников, из которых 10 – «золотой» состав реалити.

«Ждала вся страна»: на телеканале «Ю» состоялась премьера нового «Дома-2»
"Дом-2". Кадр из шоу / Телеканал "Ю"

Конец 2020 года запомнился не только пандемией коронавируса, но и закрытием реалити-шоу «Дом-2», который шел на протяжении 15 лет на ТНТ. Для кого-то эта новость стала приятной, кто-то всплакнул, но равнодушных так или иначе не осталось.

Спустя три с половиной месяца проект, где одинокие сердца ищут друг друга, все-таки вернулся на экраны. Правда, теперь на другом канале. И с другим названием – «Дом-2. Новая любовь». Первый выпуск прошел в стиле «долгожданная встреча после долгой разлуки».

«Мы все присутствуем при историческом событии в жизни телепроекта «Дом-2» и канала «Ю». Я хочу всех нас поздравить с тем, что проект-легенда «Дом-2. Новая любовь» возвращается в эфир!», — торжественно объявила Бородина, открывая новую страницу в истории самого продолжительного реалити.

Ксения подчеркнула, что вернуть шоу в эфир просили многие телезрители. «Возвращения на экраны «Дома-2» ждала вся страна. Нас заваливали сотнями тысяч сообщений в соцсетях», — рассказала Бородина. И поэтому проект вновь на экранах. У многих молодых людей вновь есть шанс обрести свою любовь.

Всего участников 25 человек. Из них 15 – это новые лица. Но прежде чем пригласить их на «лобное», ведущая представила «золотой состав» телепроекта.

"Дом-2". Кадр из шоу / Телеканал "Ю"
«Дом-2». Кадр из шоу / Телеканал «Ю»

«Легендами», как назвала их телеведущая, оказались Надежда Ермакова, Глеб Жемчугов, Алена Рапунцель, Саймон Марданшин, Юлия Ефременкова, Алексей Адеев, Арна Маден, Максим Моргенштерн, Евгений Ромашов, Кристина Бухынбалтэ. Все они в разное время уже пытались строить любовь на шоу, кто-то довольно давно, а кто-то – до «закрытия» проекта в декабре 2020-го года.

Отметим, что телестройка вернулась в эфиры, но без Ольги Бузовой. Поющая телеведущая решила закончить свою карьеру в реалити. Об этом она объявила лично незадолго до премьеры.

Смотрите также

Тэги

«Дом-2»Дом-2 последние новостиКсения БородинаНовости google