«Известили за два дня»: мать Легкоступовой видела Фирсова всего два раза в жизни

Летом прошлого года Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз. Избранником стал яхстмен Юрий Фиров, с которым артистка прожила всего месяц. 14 августа она умерла в больнице. Ее дочь Анэтта Бриль вот уже несколько месяцев подряд пытается найти правду и узнать, что же произошло в тот роковой день в квартире певицы. В студии программы «Пусть говорят» она позвонила своей бабушке, которая рассказала об экс-зяте.

«Я была у сестры, мы живем с ней в одном доме. И тут звонит приятельница с другого этажа, которая рассказала, что какие-то люди стучались в мою квартиру, а потом прошлись по этажам, спрашивали нас. В окне я увидела, что машины стояли какие-то. А до этого знаю, что Фирсов приезжал в Грушевку на трех черных машинах, так родственники сказали», — сказала Галина Легкоступова.

Также мама артистки призналась, что на ее звонки дочери отвечал всегда Юрий Фирсов, а трубку Валентине не давал.

«К чему была спешка с бракосочетанием? Известили меня всего за два дня до свадьбы. Я его видела два раза в жизни. На Новый год они приезжали, даже одного цветочка не привез на знакомство», — отметила Галина Ивановна.

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