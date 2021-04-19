«Уже есть предмет обожания?»: Игорь Николаев показал друга своей младшей дочери

Маэстро называет Веронику и Луку самой неразлучной парочкой в мире.

Известный композитор Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Вероникой отдыхает в эти дни в Дубае. Звездное семейство приехало в Арабские Эмираты по приглашению своих друзей, вместе с которыми и проводит здесь время.

Пятилетняя дочка Вероника подружилась с сыном друзей своих родителей — Лукой. Девочка и мальчик, судя по всему, ровесники. Ребята отлично ладят между собой. Игорь Николаев показал в Instagram, как его дочка и сын их друзей весело проводят время. Малыши вместе катались на аттракционах, затем дружно носились по гостиной большого особняка, перепрыгивая через препятствия в виде большого пуфа.

«Наша самая неразлучная и счастливая парочка в мире!» — подписал кадры Игорь Николаев.

На позитивную публикацию тут же отреагировали звездные и обычные подписчики маэстро.

«Уже есть предмет обожания?» — поинтересовалась жена Олега Газманова, Марина.

Игорь Николаев ответил ей смайликами — подмигивающим и смеющимся.

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