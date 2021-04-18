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Дочь Николаева в небесном кукольном платье прогулялась с нарядной мамой по побережью

Композитор вместе с семьей отдыхает в Дубае.

Дочь Николаева в небесном кукольном платье прогулялась с нарядной мамой по побережью
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Никой. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Игорь Николаев вместе с женой Юлией Проскуряковой и дочкой Никой улетел в Дубай на отдых. Компанию им составили друзья с детьми. В один из прекрасных теплых вечеров они всем составом отправились на прогулку.

Специально для променада семья народного артиста облачилась в нарядные одежды. Маленькая Вероника примерила небесно-голубое платье кукольного кроя, подобрав к нему носочки в тон. Талию юная леди украсила белым ремешком, на ножки обула открытые туфли серебристого оттенка.

Постараюсь выглядеть нарядно и жена Игоря Николаева. Она выбрала романтичное платье из гипюра с рукавами-фонариками и юбкой-плиссе. А талию артистка подчеркнула черным ремешком. Юлия решила отказаться от туфель на каблуке в отпуске, отдав предпочтение комфортным кроссовкам.

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Вероника НиколаеваИгорь Николаев и Юлия ПроскуряковаЮлия Проскурякова