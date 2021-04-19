«Поет проникновенно и сильно»: Регина Тодоренко высказалась после разоблачения Носорога на шоу «Маска»

Регина Тодоренко является членом судейской коллегии шоу «Маска» телеканала НТВ, второй сезон которого подходит к своему завершению. Именно Регина первой заподозрила, что в маске Носорога скрывается солист группы «Иванушки» Кирилл Туриченко. На своей версии телеведущая настаивала в нескольких выпусках шоу. Накануне выяснилось, что Тодоренко была права. В первом полуфинале жюри разоблачило Носорога, и на сцене предстал Кирилл Туриченко. Не сумевший сдержать своих эмоций, он расплакался.

На своей страничке в Instagram Регина Тодоренко призналась, что восхищена талантом Кирилла Туриченко.

«Как вам исход? Ожидали увидеть под маской носорога Кирилла Туриченко? — спросила теледива у поклонников. — Я не могла себе представить, что Кирилл поет настолько проникновенно и сильно».

Аудитория Регины призналась, что разочарована решением жюри разоблачить Носорога. Впрочем, судьи «Маски» всякий раз кого-то, да обязательно расстраивают.

«Зря его выкинули. Он победитель», «Я ревела, когда открыли маску. Очень жаль, что мы не смогли дальше насладиться его номерами и голосом. И грустно, что так яро тянут Змею к финалу», — высказываются в Сети.

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